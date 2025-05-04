В России мошенники начали подделывать штрафы за нарушения ПДД

Автовладельцам рассылают фейковые письма с реквизитами злоумышленников

В МВД россиян предупредили о новой мошеннической схеме: злоумышленники подделывают квитанции для оплаты штрафов ГАИ и указывают там свои реквизиты, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Уточняется, что владельцам авто приходят письма, в которых сообщается о выявленных камерой нарушениях Правил дорожного движения. В каждом письме уточняется, что автомобилист привлечен к административной ответственности и нужно оплатить штраф.

На оборотной стороне письма располагается квитанция с реквизитами. Но в графе «Получатель» вместо «Управления федерального казначейства» указан счет одной из популярных платежных систем. Это должно насторожить автовладельца.

Полицейские призывают автомобилистов быть внимательными и перепроверять поступающую информацию о нарушениях.