В России могут запретить продажу энергетиков подросткам

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Как сообщил первый зампредседателя комитета Денис Кравченко, сейчас под влиянием моды у детей формируются пищевые привычки, которые впоследствии могут привести к неизлечимым заболеваниям, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Госдуму.

«Мы не можем полностью оградить нашу молодежь от всех бед, что ее окружают. Но в наших силах законодательно обеспечить работу барьеров для тех, кто стремится нанести вред нашим будущим поколениям через энергетические напитки, алкоголь, электронные сигареты и другое», — сказал Денис Кравченко.

По его словам, сейчас запрет на продажу энергетиков детям и подросткам действует лишь в отдельных регионах. А именно среди этой возрастной категории такой напиток особенно востребован. Поэтому, по его мнению, необходимо законодательно запретить его продажу лицам до 18 лет на территории всей страны.