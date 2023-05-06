В России могут запретить продавать крепкий алкоголь с 8 часов вечера до 11 часов утра

Какие еще меры рассматривает Минздрав РФ

В России могут ввести новые антиалкогольные меры. Например, увеличить максимальный возраст для продажи крепких алкогольных напитков до 21 года, а также ввести запрет на их продажу с 20:00 до 11:00. Соответствующие меры опубликованы в отчете Минздрава РФ об итогах работы в 2022 году, сообщает издание «РИА Новости».

В отчете сообщается, что запланированные показатели по продажам алкогольной и табачной продукции в 2022 году были превышены, в связи с этим рассматриваются новые задачи по формированию здорового образа жизни и по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.

Среди предлагаемых мер — увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции выше 17,5 градуса, до 21 года, наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники, а также запрет на продажу таких напитков в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени. Кроме того, в Минздраве рассматривают возможность запрета рекламы крепких спиртных напитков и запрета демонстрации товарных знаков алкогольной продукции во всех создаваемых аудиовизуальных произведениях.