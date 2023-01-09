В России могут запретить продавать энергетики несовершеннолетним

Пока регионы могут вводить эту меру на свое усмотрение

Энергетические и тонизирующие напитки, в том числе безалкогольные, могут оказаться под запретом для несовершеннолетних. А продавцов и предпринимателей, игнорирующих правило, может ждать ответственность. Депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает издание РИА Новости.

По мнению законотворцев, энергетики вредны для неокрепшего детского организма: в напитках слишком высокое содержание кофеина и таурина. Их употребление приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи.

Сейчас запрет на продажу энергетиков покупателям младше 18 лет могут вводить регионы. Эти меры приняли в Татарстане, Югре, Новосибирской области.