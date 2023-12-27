В России могут ввести систему доплат за наставничество

Владимир Путин поручил закрепить такие выплаты в законодательстве

В России могут ввести систему доплат за наставничество молодых кадров. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Госсовета, которое посвящено укреплению роли педагога и наставника, поручил на законодательном уровне предусмотреть доплаты за наставничество.

Оплата труда педагогов в России должна стать более справедливой. Работа учителей должна оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам.

«Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране. Мы никогда не должны об этом забывать. Ситуация очевидна: доходы по региону ниже, чем в целом по стране, значит и зарплата учителя отстает. От этого теряется качество образования, а сам регион лишается хорошего профессионального ресурса»,— сказал Владимир Путин.

Губернатор Алексей Текслер как член Госсовета РФ работал в группе по теме «Наставничество на производстве как актуальная технология воспроизводства трудовых ресурсов реального сектора экономики». В ходе заседания он привел в пример те меры, которые уже работают в Челябинской области.

«Первое, что мы сделали в этом году, разработали программу наставничества на производствах. Из регионального бюджета также выделяем средства для наставников. Две трети уходит на предприятия ОПК и одна треть на промышленные предприятия, которые занимаются импортозамещением»,– сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также в регионе в этом году была введена награда – знак отличия «Почетный наставник». Кроме того, было проведено несколько крупных форумов. Подводя итоги года педагога и наставника, губернатор отметил, что такое звание должен носить каждый год. Поддержка специалистов не должна прекращаться.