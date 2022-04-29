В России могут ввести штрафы за ввоз незарегистрированных иностранных лекарств

Ранее для легальной продажи ряда препаратов достаточно было рекомендации ВОЗ

В России могут ввести штрафы за ввоз и реализацию иностранных лекарств, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но не зарегистрированы в РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на внесенный в Госдуму проект.



«Сейчас рекомендация ВОЗ является основанием для того, чтобы законно ввозить незарегистрированные лекарства в Россию. Законодатели считают, что российская система контроля лекарств хорошо себя зарекомендовала и в таком исключении нет необходимости», — пишет РИА Новости.

Размер штрафа для физических лиц может достигать 200 тысяч, юрлицам придется заплатить до шести миллионов рублей.

В Челябинской области на сегодняшний день нет проблем с лекарственным обеспечением. Как рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, больницы Южного Урала получили средства на закупку препаратов и расходных материалов до конца года.



Напомним, в марте южноуральцы выкупили полугодовой запас лекарств, которые необходимы при эпилепсии и для поддержания функции щитовидки. В аптеках тогда возник искусственный дефицит.

