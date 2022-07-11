Пугачев заметил, что QR-код поможет сохранить данные обо всех прививках, которые сделаны человеку на протяжении жизни. Сегодня многие забывают о вакцинации против разных инфекций и порой вынуждены сдавать дорогостоящие анализы, чтобы восстановить информацию. Сертификаты облегчат хранение информации.
По словам Пугачева, собранные данные могут стать первым шагом к созданию цифрового медпрофиля пациента. В наши дни это весьма актуально, так как во время пандемии многие пациенты уже привыкли использовать электронные медицинские сервисы и развитие цифровых технологий остается приоритетным для Минздрава РФ.
Между тем более 5 тысяч подростков добровольно привились от коронавируса в Челябинской области. Медики не отметили у детей никаких осложнений.
Кстати, COVID-19 сейчас практически неотличим от ОРВИ — Роспотребнадзор. Однако инфекция может обострить скрытые болезни.