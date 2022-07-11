В России могут ввести QR ‑сертификаты для всех прививок

Востребованность электронных услуг подтвердили в Минздраве РФ

Россияне смогут получать прививочные сертификаты и QR-коды после вакцинации от любой инфекции. Такую перспективу в разговоре с журналистом газеты «Известия» не исключил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

Пугачев заметил, что QR-код поможет сохранить данные обо всех прививках, которые сделаны человеку на протяжении жизни. Сегодня многие забывают о вакцинации против разных инфекций и порой вынуждены сдавать дорогостоящие анализы, чтобы восстановить информацию. Сертификаты облегчат хранение информации.