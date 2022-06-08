В России могут ввести миллионные штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений

Такую инициативу в Госдуму внесло Заксобрание Севастополя

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в России. Об этом в среду, 8 июня, сообщает ТАСС.

По действующим законам штрафы предусмотрены только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ). Севастопольцы предлагают признать эту статью утратившей силу и ввести новую административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в целом.

По словам авторов законопроекта, они не намерены порицать нетрадиционные сексуальные отношения или как-то влиять на сексуальное самоопределение личности и мешать публичному обсуждению вопросов правового статуса сексуальных меньшинств. Штрафовать севастопольцы предлагают за умышленное распространение информации, которая популяризирует или навязывает нетрадиционные сексуальные отношения.

Граждан планируют штрафовать на 40—50 тыс. рублей, должностных лиц — на 100—500 тыс. рублей, юридических лиц — на 1—5 млн рублей либо приостановить деятельность на срок до 90 суток.Если эти действия совершены с применением СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе в интернете), граждан можно оштрафовать на 100—500 тыс. рублей, должностных лиц — на 500 тыс. — 1 млн рублей, юридических лиц — на сумму до 10 млн рублей либо приостановить деятельность на срок до 90 суток.Также штрафы и выдворение за пределы РФ грозят иностранцам.