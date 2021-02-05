В России могут ввести ежемесячную выплату для беременных

Соответствующий законопроект разрабатывают несколько депутатов Госдумы

В России могут ввести новую выплату для беременных женщин. По словам депутатов Госдумы, разрабатывающих соответствующий законопроект, такая мера поможет женщинам пережить сложный период и улучшит демографические показатели, сообщает издание news.ru.

Согласно законопроекту, беременные россиянки могли бы получать сертификат, дающий право на ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей в течение полутора лет.

«Женщина, которая забеременела, могла бы получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Это помогло бы пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан»,— цитирует издание одного из авторов законопроекта депутата Госдумы Николая Земцова.

Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы этой весной.

Однако эксперты уже сейчас находят слабые места в инициативе депутатов: по словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, это и поддельные справки о беременности, и потеря ребенка еще до его рождения, и многое другое.

«Слабых мест в инициативе очень много: от поддельных справок о беременности до потери ребенка до его рождения; от пересечения некоторых выплат, например, пособия по уходу за ребенком, ведь период беременности длится менее заявленных полутора лет, до единовременных перечислений. Какой-то страховкой для стратегии по повышению рождаемости такая выплата точно не будет — если ребенок нежеланный, ничто не заставит родителей принять иное решение»,— сообщила эксперт изданию «Прайм».

Также Анна Бодрова добавила, что если говорить о демографических проблемах, то их таким способом вряд ли удастся решить.