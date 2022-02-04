В России могут ввести единые правила организации продленки в школах

И, вероятно, она станет бесплатной

В Государственной думе России задумались о введении единых правил организации продленки в школах. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Много обращений по данной теме. Ситуация везде разная. Этот вопрос отдан на решение учредителей школ. Но вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня. Речь идет прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы», — написал Володин в личном телеграм-канале.

Вячеслав Володин также отметил, что продленка в школах есть не везде. А там, где есть, она платная.

Менее чем за час пост Володина набрал более 1,5 тысячи комментариев от родителей. Рассказать о своем видении школьной продленки в обсуждении к посту может любой желающий.

В Челябинской области, по оценке родителей, плата за продленку входит в топ-5 основных школьных поборов. В отдельных школах родителям предлагают заключить договор без возможности перерасчета, и семья вынуждена платить по несколько тысяч рублей каждый месяц независимо от того, посещал школьник занятия или нет.