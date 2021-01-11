В России могут вступить в силу новые требования к производству сигарет

По данным МЧС, изделия должны быть самозатухающими

Через несколько лет в России могут начать выпускать самозатухающие сигареты по требованию МЧС России и Министерства здравоохранения Российской Федерации, поскольку из-за непотушенных сигарет происходит много пожаров. Новое требование уже прорабатывается специалистами.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, в Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило»,— цитирует ТАСС директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

По его словам, на сегодняшний день производители сигарет используют селитрованную бумагу, которая очень хорошо горит. Поэтому при неосторожном курении, когда непотушенная сигарета попадает на постель или пол, и происходят пожары. С появлением самозатухающих сигарет количество пожаров должно в разы сократиться.

Отметим, новый стандарт может быть утвержден в России в 2023 году.