В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие

С такой инициативой выступила Росгвардия

В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие. С такой инициативой выступила Росгвардия, пояснив, что при этом следует расширить полномочия полиции и ФСБ. Законопроект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в случае, если закон примут, лицензию на покупку оружия не будут выдавать гражданам, в отношении которых по результатам проверки вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с возникновением угрозы общественной безопасности. Проводить такие проверки будут сотрудники полиции и ФСБ, полномочия которых планируется расширить с помощью изменения закона «О федеральной службе безопасности».

При этом правительству необходимо подготовить правила, в соответствии с которыми будут выдавать заключение. По этим же правилам после проверки правоохранители смогут отобрать уже действующее разрешение на оружие.

«Предлагаемые ограничения направлены на то, чтобы предотвратить попадание оружия в руки членов организованных преступных групп, в том числе экстремистов и террористов, а также в руки тех, кто намерен использовать его в преступных целях»,— уточняют авторы законопроекта.

Напомним, в конце сентября в Перми один из студентов открыл стрельбу в научно-исследовательском университете. В результате ЧП погибли восемь человек, еще 18 получили травмы.