В России могут установить предельно допустимые цены на обучение в вузах

С такой инициативой выступают депутаты Государственной думы

Депутаты Госдумы РФ Василий Власов и Владимир Сипягин предложили установить предельный максимум цен на обучение в российских вузах. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает RT. В распоряжении редакции есть копия письма депутатов, отправленного на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Депутаты отмечают, что в московских вузах стоимость годового обучения может доходить до 0,5 млн рублей и более, что в 20–30 раз больше прожиточного минимума, установленного в столице. Похожая ситуация в регионах — стоимость обучения в вузах может доходить до 15 прожиточных минимумов.

Чтобы повысить доступность высшего образования, Власов и Сипягин просят установить предельно допустимый потолок годовой цены в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе, где находится вуз.