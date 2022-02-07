В России могут разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом

Законопроект уже направлен на отзыв в правительство РФ и Верховный суд России

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предоставляющий россиянам право всеми способами защищать свою жизнь и жизнь своих родных и близких от нападений лиц, незаконно проникших в дом или квартиру. Инициатива уже направлена на отзыв в федеральное правительство и Верховный суд Российской Федерации, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения», — цитируют «Известия» записку.

По данным издания, в документе отмечается, что согласно действующему законодательству владелец дома или квартиры, защищая себя и свою семью, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы, то есть он ограничен пределами необходимой обороны. Тогда как преступники не ограничены ничем.

В пояснительной записке также сказано, что за шесть месяцев 2021 года за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, в России осудили 132 человека, а оправдали лишь двоих. За причинение тяжкого или средней тяжести вреда при превышении пределов обороны осудили 203 человека.

Напомним, в январе 2016 года в селе Миасское Челябинской области 30-летний местный житель, пытаясь защитить свою семью от агрессивных незнакомцев, взял в руки охотничье ружье и убил четырех человек. Мужчине грозило до 20 лет тюрьмы, однако глава СК России Александр Бастрыкин потребовал расследовать дело всесторонне и тщательно. После того как расследование завершили, с мужчины, который защищал свою семью, сняли все обвинения.