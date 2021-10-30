В России могут прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

С такой инициативой выступило Минпросвещения РФ

С 31 декабря в российских колледжах и техникумах могут прекратить принимать студентов по 43 профессиям. С соответствующей инициативой выступило Минпросвещения РФ, проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года»,— говорится в пояснительной записке.

Прием студентов может быть остановлен на такие профессии, как контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, парикмахер, рекламный агент, вышивальщица, водитель городского электротранспорта, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и другие.

Инициатор проекта уточняет, что такие меры приняты в целях приведения структуры подготовки кадров в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда, а также для укрупнения профессий по принципу расширения квалификаций.