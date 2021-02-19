В России могут начать зачислять зарплаты по номеру телефона

Пилотный проект планируют запустить в 2022 году

В России могут начать зачислять зарплаты по номеру телефона. Пилотный проект планируют запустить в 2022 году. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на первого зампреда Центрального банка Ольгу Скоробогатову.

По ее словам, весной этого года будет проведена дискуссия, на которой решат, стоит ли запускать проект зачисления зарплат через систему быстрых платежей, и если да, то когда. Ранее уже было озвучено предложение запустить пилот в 2022 году и посмотреть, как он работает. И, по мнению Ольги Скоробогатовой, это достаточно комфортный срок.

Однако в случае принятия положительного решения необходимо будет продумать все риски и пути их купирования.

«Когда мы эту тему с участниками рынка прорабатывали, мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а они пришли другому человеку или не пришли»,— отмечает первый зампред Центрального банка.

Напомним, на сегодняшний день уже есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических через систему быстрых платежей.