В России мобилизованным предпринимателям дадут пять дней на передачу бизнеса

Правительство РФ утвердило план мер поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации

Российские предприниматели, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Также для них предоставят отсрочку по уплате налогов и кредитные каникулы. Об этом говорится в плане первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации, утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Минюст и Минобороны России разработают проект закона, согласно которому владельцы бизнеса, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут оставаться его собственниками. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц.

«После принятия такого акта мобилизованные предприниматели получат пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел. Эта мера особенно нужна индивидуальным предпринимателям, а также руководителям малых и средних предприятий»,— говорится в пояснительной записке.

Кроме того, для призванных на службу предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Будет предусмотрен вопрос о переносе срока представления деклараций по налогам и прочей отчетности. Также бизнесмены получат право на кредитные каникулы.

В случае, если мобилизованный предприниматель не выполнит условия контракта на поставку продукции или услуг своевременно, условия контракта могут быть изменены. Штрафовать их за это не будут, также мобилизованные бизнесмены избегут включение в реестр недобросовестных поставщиков. Норма коснется контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.