В России все органы государственной и муниципальной власти, их подведомственные организации, а также суды будут вести официальные паблики не только в соцсети «ВКонтакте», но и в «Одноклассниках». Такое решение приняло правительство РФ, о чем пресс-служба кабинета министров сообщила в понедельник, 5 сентября.
Чиновники будут обязаны размещать в соцсети отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и актуальные контактные данные: адрес электронной почты и номера телефонов.
«Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года», — уточнили в правительстве страны.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области у всех органов местного самоуправления и социально значимых министерств теперь есть странички в российских социальных сетях. К системе «Госпаблики» подключен 2051 аккаунт. Это не только органы местного самоуправления и министерства, но и подведомственные им организации: дома культуры, библиотеки, больницы, детские сады, школы и другие. Аудитория этих ресурсов составляет в сумме свыше 1,4 млн человек.
Аккаунты в соцсетях есть в том числе у большинства глав городов и районов. Среди них встречаются довольно нестандартные паблики. Например, глава Чесменского района Татьяна Жморщук рассказывает о своем огороде, домашних заготовках и рецепте десерта из садовой земляники.
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