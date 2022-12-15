В России льготной ипотекой на новостройки смогут воспользоваться новые категории граждан

Процентная ставка по таким кредитам станет выше

В России будут сворачивать механизмы льготной ипотеки, но это произойдет плавно. Президент России Владимир Путин сообщил, что до 1 июля 2024 года льготная ипотека на новостройки будет сохранена, но ставка по кредиту вырастет с 7 до 8 процентов, пишет РИА «Новости».

Глава государства предложил сделать основным инструментом жилищного кредитования семейную ипотеку. В следующем году ее распространят на семьи, в которых двое детей не достигли 18 лет. Ставка по кредиту составит 6%.

На данный момент воспользоваться семейной ипотекой можно только тем семьям, в которых дети родились после 2018 года.

Кроме того, Владимир Путин предложил в новых регионах России запустить ипотеку для покупки жилья в новостройках по ставке 2%.

Напомним, программа «Семейная ипотека» начала работать в 2018 году. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял, что в 2024 году воспользоваться ею смогут более 150 тысяч семей, а объем выдачи займов составит около триллиона рублей.

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