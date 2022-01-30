В России хотят создать реестр бездомных

Он позволит оказывать лицам без определенного места жительства медицинскую помощь и выплачивать пенсии

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая подготовить и представить ему предложения о совершенствовании механизма регистрации лиц без определенного места жительства для того, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля в субботу, 29 января.

«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложение о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания»,— сообщается на сайте Кремля.

Также правительству поручено подготовить предложения о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства.