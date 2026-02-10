В России хотят снизить пенсионный возраст

С таким предложением выступил депутат

В России предложили снизить возраст выхода на пенсию, но инициативу в законопроект еще не внесли, сообщает arigus.tv.

«B ближaйшeм бyдyщeм пoвышeниe пeнcиoннoгo вoзpacтa тoчнo нeвoзмoжнo. Mы пpиняли бюджeт Coцфoндa нa нecкoлькo лeт. Дeньги pacплaниpoвaны пoд дeйcтвyющиe пapaмeтpы пeнcиoннoй cиcтeмы. Haoбopoт, ecть пpeдлoжeния пo eгo cнижeнию», — сказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Выйти раньше на страховую пенсию могут многодетные матери, воспитавшие пятерых и более детей. Это возможно при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Уйти на заслуженный отдых досрочно имеют право и учителя. Таким преимуществом обладают также родители и опекуны детей-инвалидов.

Раннее ИА «Первое областное» рассказывало о правилах выхода на пенсию в 2026 году.