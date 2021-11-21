В России изменят правила выплаты пенсий с 1 января 2022 года

В силу вступят нововведения, утвержденные Минтрудом РФ

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, которые утвердил Минтруд РФ. В частности, при введении режима ЧС смогут скорректировать сроки доставки выплат, ПФР будет выплачивать накопительную пенсию в случае закрытия негосударственного пенсионного фонда, а из пенсий банкротов не будут производить удержаний, сообщает «Парламентская газета».

Так, по новым правилам, при введении на определенной территории режима ЧС, независимо от его характера, выплачивать и доставлять пенсии могут раньше установленной даты. Для этого получателю нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России с соответствующим заявлением.

Если пожилому человеку некоторое время по ошибке начисляли большую пенсию, чем положено, и ПФР оповестил об этом пенсионера, то последнему предложат написать специальное заявление на возмещение излишне полученных сумм, причем согласие на возмещение является добровольным. Удерживать из установленной пенсии будут ровно столько, сколько указал пенсионер в своем заявлении.

Если пенсионер выбрал организацию для выплаты пенсии, с которой ПФР не сотрудничает, то рассмотрение такого заявления отложат до заключения необходимого соглашения с выбранной компанией, но не более чем на три месяца. Все это время пенсию будет доставлять другая компания. Если же выбранная пенсионером организация отказывается заключать соглашение с Пенсионным фондом, то ПФР должен проинформировать об этом пенсионера и предложить ему другие организации, с которыми уже заключены необходимые соглашения.

Если человеку накопительную пенсию выплачивала негосударственная организация и по каким-то причинам она закрылась, то пенсионер вправе обратиться в ПФР. Там ему начнут выплачивать накопительную часть с первого числа месяца, следующего за тем, когда была произведена последняя выплата негосударственным фондом, причем в том же размере.

Среди важных нововведений — освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, которые признаны банкротами.