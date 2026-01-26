В России изменят правила начисления единого пособия для многодетных

Выплату можно будет продлить при незначительном превышении прожиточного минимума

Правила назначения единого пособия на детей изменят в России. Об этом со ссылкой на зампреда правительства страны Татьяну Голикову сообщает arigus.tv.

К переменам подтолкнули обращения граждан на прямую линию президента. Жительница Тюмени рассказала Владимиру Путину о парадоксах назначения помощи для многодетных. Из-за небольшого роста доходов за год семья лишилась права на поддержку.

Сейчас единое пособие на ребенка можно получить, если среднедушевой доход строго ниже прожиточного минимума. Как раз эту строгость и хотят смягчить для многодетных семей.

«Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи средний душевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев», — заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

С учетом величины прожиточного минимума, установленной на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля. Принять поправки планируют до весны, однако пособие по новым правилам пересчитают с начала года. Изменения коснутся только многодетных семей.