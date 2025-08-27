В России изменится принцип расчета средней зарплаты

Этот показатель повлияет на все выплаты



С 1 сентября в России вступает в силу новое постановление правительства, которое утверждает порядок исчисления средней заработной платы. Об этом сообщает башинформ.ру со ссылкой на Гострудинспекцию Башкирии. Изменения касаются всех выплат, зависящих от данного показателя.

Согласно новым правилам, к выплатам, входящим в расчет среднего заработка, помимо премий и вознаграждений добавлены денежные поощрения. Это изменение призвано улучшить учет стимулирующих выплат и их влияние на размер средней зарплаты.

Кроме того, в новом документе уточняется порядок расчета выходного пособия при увольнении. Эксперт Гострудинспекции подчеркивает, что информация о значительном изменении размера отпускных является преувеличенной. Он пояснил, что премии и другие стимулирующие выплаты ранее также учитывались при расчете отпускных.

Для расчета отпускных и компенсации за неиспользованные дни отдыха средняя зарплата будет определяться путем деления суммы за расчетный период на 12, а также на среднемесячное число календарных дней — 29,3. Эти изменения направлены на более точный учет заработной платы работников и улучшение условий их труда.