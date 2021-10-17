В России изменили правила вывоза детей за границу

Нововведения вступили в силу с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня, 17 октября, в России вступает новый порядок вывоза детей за границу. Как сообщили ТАСС в МВД РФ, теперь один из родителей сможет установить запрет на выезд в конкретную страну на определенный срок.

«Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств»,— рассказали в пресс-службе МВД РФ.

При этом в документе сообщается, что один из родителей, который запретил ребенку выезжать за пределы России, сможет сам вывезти его за границу, но только в том случае, если такой родитель является гражданином РФ. В противном случае ребенок не сможет выехать за пределы России ни с одним, ни с другим родителем.

Подать заявление о несогласии на выезд или отозвать его можно в любом подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России. Отрабатывать такие заявление сотрудники подразделения теперь будут не пять дней, как раньше, а два дня. При этом, несмотря на все нововведения, осталась необходимость уведомить второго родителя об установлении в отношении ребенка ограничения на выезд за границу или о его снятии. Все спорные моменты по-прежнему будут решаться в суде.