Министерство здравоохранения России внесло изменения в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Теперь вакцинация от коронавируса рекомендована лишь уязвимым категориям граждан, а ревакцинация — не ранее чем через год после первой прививки. Об этом сообщается в приказе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Так, вакцинация от коронавируса предусмотрена для следующих категорий граждан:
- старше 18 лет, ранее не болевших и (или) не привитых;
- в возрасте 60 лет и старше;
- с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением;
- с иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
Ревакцинацию рекомендовано проводить реже, чем было ранее/
«Ревакцинация против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через 1 год после предыдущей вакцинации»,— говорится в документе.
Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.