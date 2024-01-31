В России изменили правила вакцинации от коронавируса

Теперь прививать рекомендовано только граждан, находящихся в зоне риска

Министерство здравоохранения России внесло изменения в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Теперь вакцинация от коронавируса рекомендована лишь уязвимым категориям граждан, а ревакцинация — не ранее чем через год после первой прививки. Об этом сообщается в приказе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, вакцинация от коронавируса предусмотрена для следующих категорий граждан:

старше 18 лет, ранее не болевших и (или) не привитых;

в возрасте 60 лет и старше;

с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением;

с иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ревакцинацию рекомендовано проводить реже, чем было ранее/

«Ревакцинация против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через 1 год после предыдущей вакцинации»,— говорится в документе.

Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.