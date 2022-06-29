В России изменили правила условно-досрочного освобождения

Переписать УК предложила уполномоченный по правам человека из Челябинской области

Накануне, 28 июня, президент России Владимир Путин утвердил поправки к статье 79 Уголовного кодекса, которые касаются правил условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Ранее переписать УК предложила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Проблема заключалась в том, что осужденные, которым наказание заменили на более мягкое, получали отказ в условно-досрочном освобождении. Отказ объясняли ненаступлением срока, так как срок исчислялся не с момента суда, а с момента замены более мягким видом наказания. Это, конечно, несправедливо. И ко мне массово обращались осужденные, которые отбывали наказание в виде принудительных работ»,

— рассказала Юлия Сударенко.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному в Российской Федерации Татьяне Москальковой. Проблема обсуждалась на различных площадках. В конечном итоге инициатором изменений выступило Министерство юстиции Российской Федерации. 28 июня Федеральный закон был подписан президентом РФ.

Теперь статья 79 УК РФ дополнена формулировкой «срок наказания, после фактического отбытия которого может быть применено условно-досрочное освобождение, исчисляется с момента начала срока отбывания наказания, назначенного по приговору суда».