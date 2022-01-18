В России инвалиды будут получать компенсацию за ОСАГО автоматически

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

С начала 2022 года россияне с инвалидностью могут получать компенсацию по ОСАГО в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 17 января на сайте областного правительства.

«После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд проактивно проинформирует инвалида или его законного представителя о положенной компенсации. После этого в течение пяти рабочих дней деньги поступят гражданину таким же способом, как он получает другие выплаты, например почтовым переводом, курьером на дом либо на банковский счет»,— говорится в пояснительной записке к документу.

В случае если организации не направили сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО, для получения компенсации инвалиду или его представителю придется самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, полисом ОСАГО и справкой об инвалидности. Сделать это можно как лично, так и через портал «Госуслуги».

Напомним, получить компенсацию за полис ОСАГО в размере 50% могут инвалиды, имеющие автомобиль по медицинским показаниям. Такое же право имеют их представители, если автомобилем пользуется их подопечный. Ранее для того, чтобы получить компенсацию, людям с ограниченными возможностями необходимо было самостоятельно обращаться в учреждения соцзащиты.