В России готовятся к блокировке Telegram: план действий для пользователей

Пошаговая инструкция — как сохранить нужную информацию и перенести данные, контакты и каналы на другую платформу

Российские пользователи Telegram могут в скором времени потерять доступ к мессенджеру. Популярный мессенджер уже работает со сбоями, его полная блокировка — лишь вопрос времени. Мы подготовили инструкцию, которая поможет сохранить связь с контактами, важными беседами и каналами, а также быстро перейти на альтернативные платформы. Наше руководство поможет вам систематизировать процесс перехода и минимизировать потери данных.

Важно: Прямого автоматического переноса истории переписок, медиафайлов и каналов из Telegram в альтернативный мессенджер (например, МАХ) не существует. Миграция будет ручной и займет время. Этот процесс потребует немало времени, нервов и терпения.

1. Морально подготовиться к неминуемой «смерти» популярного мессенджера. Подготовьтесь психологически к тому, что Telegram может перестать быть доступным. Осознание ситуации — первый шаг к решению проблемы.

2. Сохраните важную информацию. Экспортируйте или вручную сохраните на устройство фотографии, документы и значимые переписки из чатов, пока есть доступ к сервису.

3. Очистите чаты от личных данных. Удалите из переписок номера телефонов, банковских карт, фотографии документов (паспортов, прав) и другую конфиденциальную информацию. Вообще-то это нужно сделать всегда, сейчас — тем более!

4. Перенесите контакты в адресную книгу телефона. Убедитесь, что номера важных людей сохранены не только в мессенджере, но и в памяти вашего смартфона, чтобы не потерять связь.

5. Настройте VPN. На случай, если доступ к Telegram частично сохранится, заранее установите и проверьте работу нескольких надежных VPN-сервисов для обхода блокировок. Это нужно, если вы вдруг забыли перенести данные из мессенджера на телефон.

6. Заведите аккаунт в альтернативном мессенджере. Установите один или несколько российских мессенджеров (например, «МАХ»), которые менее подвержены рискам ухода с рынка. Привяжите к нему ваш номер телефона.

7. Оповестите свой круг общения. Сообщите коллегам, друзьям и близким, в каких альтернативных мессенджерах (особенно в отечественных: ВКонтакте, «Сферум», «МАХ») вас теперь можно найти. Не забудьте прикрепить ссылки.

8. Соберите актуальные контакты. Запросите номера телефонов у тех, с кем общались исключительно в Telegram, чтобы быстро восстановить связь в других сервисах.

9. Организуйте рабочие чаты в новом мессенджере. Создайте беседы с коллегами в выбранной альтернативе. «МАХ», как российский аналог, предлагает похожий функционал и может стать удобной заменой.

10. Найдите свои любимые каналы. Проверьте, не дублируют ли авторы ваших подписок в Telegram свой контент в «МАХ» (часто ссылки есть в описании каналов), и подпишитесь на них там.

Обращаем внимание также на то, что переход на новый мессенджер — это не только техническая, но и социальная адаптация. Какое-то время каналы в Telegram могут еще работать, но затем их активность, скорее всего, сойдет на нет.

Напоминаем, что у нашего информационного агентства уже есть официальный канал в мессенджере MAX. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий.