В России единый Фонд пенсионного и социального страхования заработает с 2023 года

Рассказываем, какие изменения произойдут после слияния двух структур

В России Пенсионный фонд и фонд соцстрахования станут единой системой. С 1 января 2023 года их объединят в один Фонд пенсионного и социального страхования. Такой закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.



После объединения фондов все положенные выплаты продолжат поступать гражданам в установленные сроки. Для получения консультаций можно будет обращаться по прежним адресам, но теперь там будут находиться единые клиентские службы.

С 1 января введут единый тариф страховых взносов в фонд: основной тариф — 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, льготные тарифы — 15%, 7,6% и 0%.

«С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Реформа проводится для создания социального казначейства, единой цифровой платформы. Государство в таком случае сможет централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их быстрее.

Новый фонд начнет работу 1 января 2023 года, но переходный период при этом может занять 2 года.

Деньги, которые сэкономят при уменьшении расходов на содержание двух фондов вместо одного, могут пойти на повышение пенсий, приводит позицию Минтруда РФ федеральное издание РИА Новости.

Планируется, что благодаря нововведениям к 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет с 37,9 тысячи рублей, установленных сейчас, до 57,4 тысячи. Максимальное пособие по беременности за 140 дней достигнет 660,9 тысячи рублей вместо 435,9 тысячи. По временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет можно будет получить до 143,5 тысячи вместо 94,7 тысячи.