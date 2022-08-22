Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 29 августа 2022 года, сообщается на сайте агентства воздушного транспорта.
Полеты ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточнили в Росавиации.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
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