Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 29 августа 2022 года, сообщается на сайте агентства воздушного транспорта.

Полеты ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточнили в Росавиации.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.