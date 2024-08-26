В России для получения пенсии необходимо иметь 15 лет стажа с 2024 года

Речь идет о страховом стаже

Россиянам необходимо иметь 15 лет страхового стажа для получения пенсии. Он представляет собой периоды, когда работодатель уплачивал за работника страховые взносы, и не идентичен трудовому стажу. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он уточнил, что страховые взносы не перечисляются, если человек работает неофициально, временно не работает или находится в отпуске без сохранения зарплаты.

Особый случай — декрет. По словам депутата, он не считается перерывом в работе и никак не сказывается на страховом страже. То есть в случае, если женщина официально трудоустроена и работодатель отчисляет взносы, то он продолжит это делать на период декрета сотрудницы.

«В этом ключе права матерей полностью защищены. Кроме того, женщин в декрете и матерей-одиночек с малолетними детьми никто не имеет права уволить», — напомнили в Госдуме.

Если же страхового стажа у человека нет, то он будет получать социальную пенсию по старости. Но выйти на пенсию в этом случае можно на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.