В России День семьи, любви и верности предложили сделать выходным

Но только для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила в министерство труда РФ обращение с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем для многодетных семей, передает издание РИА Новости.

По ее словам, в комитет регулярно поступают подобные обращения от семей. И если праздник все-таки сделают выходным, то такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи.

Также Нина Останина добавила, что дополнительный выходной не повлияет на производительность труда, поскольку большинство многодетных мам полностью посвящают себя воспитанию детей.

Кстати, в Челябинской области в День семьи, любви и верности пройдет большое количество мероприятий, в том числе Всероссийский парад семьи. Торжество объединит южноуральцев вокруг традиционных семейных ценностей.