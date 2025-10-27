В России более 10 млн пользователей «Сферума» перешли в MAX

Это преподаватели, школьники и их родители

В октябре образовательное пространство «Сферум» в национальном мессенджере MAX стало доступно по всей России, и на сегодняшний день туда перешли уже более 10 миллионов пользователей пространства. Это педагоги, школьники и их родители. В Челябинской области в MAX перешли более 200 тысяч пользователей «Сферума», сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Перевод платформы „Сферум“ в МАХ — серьезный шаг в развитии цифровой образовательной среды. Курс дает педагогам практические инструменты для работы в едином пространстве, что особенно важно для оперативного взаимодействия учителей, учеников и родителей. Мы ожидаем, что это повысит цифровую грамотность и эффективность учебного процесса»,— отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Пользователи «Сферума» в MAX могут общаться, совершать видеозвонки, совместно изучать материалы на интерактивной доске. Кроме того, там представлены сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Справка в школу», учебные материалы системы «Моя школа», чат-бот «Пушкинской карты» и многое другое.

Особое внимание уделено безопасности. Для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «безопасный режим». Педагоги отмечены уникальным знаком, получить который могут только верифицированные учителя.