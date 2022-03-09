В России беженцам с Украины, ЛНР и ДНР будут бесплатно оказывать медицинскую помощь

Речь идет об оказании первичной медико-санитарной и необходимой специализированной помощи

В России беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будут бесплатно оказывать необходимую медицинскую помощь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте федерального правительства.

«Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной»,— говорится в пояснительной записке.

В начале марта в Челябинскую область прибыли первые беженцы из Донбасса. Все они добрались до Южного Урала самостоятельно и остановились у родственников и друзей. Подготовленные для них пункты размещения пока пустуют.