В России беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будут бесплатно оказывать необходимую медицинскую помощь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте федерального правительства.
«Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной»,— говорится в пояснительной записке.
В начале марта в Челябинскую область прибыли первые беженцы из Донбасса. Все они добрались до Южного Урала самостоятельно и остановились у родственников и друзей. Подготовленные для них пункты размещения пока пустуют.