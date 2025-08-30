В России 31 декабря в 2025 году будет выходным днем

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней

В 2025 году 31 декабря будет выходным днем, следует из производственного календаря. Новогодние каникулы в 2026-м продлятся с 1 по 11 января. Таким образом, южноуральцев ждет 12 выходных подряд, напоминает ИА «Первое областное».

Традиционно выходные дни, которые совпадают с праздничными нерабочими, переносятся на другие дни. В этом году выходной с воскресенья, 5 января, перенесли на 31 декабря, которое приходится на среду. Так что последняя рабочая неделя перед длинными каникулами будет двухдневной.

Интересно, что 9 января, которое приходится на пятницу, должно быть рабочим, поскольку традиционно новогодние каникулы устанавливаются с 1 по 8 января. Однако правительство РФ перенесло выходной в субботу, 3 января, на пятницу, 9-е. В результате получилось 12 дней непрерывного отдыха.

Напоминаем, что перед новогодними каникулами осенью южноуральцев ждет короткая рабочая неделя.