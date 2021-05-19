В России 19 мая 2021 года впервые празднуют День фармацевтического работника

Фармацевтов поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

В России учредили еще один профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Дата выбрана не случайно, в этот день в 1581 году в Москве по указу Ивана Грозного была открыта первая аптека. На данный момент в России трудится более 300 тысяч фармацевтов.

«Как и в период Великой Отечественной, когда фармацевты обеспечивали страну антибиотиками и самоотверженно сражались на фронтах, вы прошли тяжелый путь борьбы с пандемией COVID-19, оберегая и сохраняя жизни людей, подчас подвергая себя смертельному риску. Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться, вы внесли значительный вклад в исследования новых эффективных лекарств для лечения коронавируса и его осложнений, помогли в развертывании новых производственных мощностей, необходимых для изготовления отечественных вакцин. Благодаря в том числе вашей работе наша страна располагает эффективными средствами для профилактики и лечения COVID-19, что, уверен, приведет нас к победе над пандемией», — поблагодарил фармацевтических работников министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр поздравил всех фармацевтов с праздником и пожелал им благополучия и крепкого здоровья.

Получить профессию фармацевта в Челябинской области можно в Южно-Уральском медицинском университете.