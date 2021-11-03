В России 19 ноября будет отмечаться День преподавателя высшей школы

Датой профессионального праздника станет день рождения Михаила Ломоносова

В России учредили День преподавателя высшей школы. Профессиональный праздник сотрудники вузов установили 19 ноября. В этот день родился основатель Московского государственного университета, российский ученый Михаил Ломоносов. Приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, сообщает пресс-служба Минобрнауки.



«Преподавать — означает не только передавать знания, но и заинтересовать, разбудить стремление к новому, научить правильно задавать вопросы и находить ответы. Во все времена задачей преподавателя было вдохновить и разжечь любознательность, верно направить и помочь достигнуть амбициозных целей. Сегодня преподаватель еще и находится на фронтире научных знаний, делится со студентами передовым опытом в сфере научных исследований и разработок. Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи, мы учреждаем новый профессиональный праздник», — отметил Валерий Фальков.

Установление профессионального праздника в 2021 году, объявленном президентом России годом науки и технологий, поможет повысить престиж профессии преподавателя высшей школы.