В России обсуждают, стоит ли снижать ненаказуемый порог превышения скорости

В мэрии Москвы предложили изменить лимит с 20 до 10 км/ч

Члены партии «Единая Россия» высказались против предложения московской мэрии снизить ненаказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. В челябинском отделении партии считают, что нововведение сначала нужно обсудить с автомобилистами.



Заместитель мэра Москвы считает, что это снизит смертность на дорогах и уменьшит пробки. Представители партии уверены, что изменения лишь ударят по кошелькам автомобилистов

«Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости должен обсуждаться с общественностью, а не служить интересам штрафующих. Основной задачей штрафных мер должно быть обеспечение общественной безопасности, а данные инициативы не имеют с ней ничего общего. В региональном отделении партии разделяют мнение своих старших коллег из Москвы и считают, что решения, влияющие на десятки миллионов граждан нашей страны, принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений недопустимо», — прокомментировал руководитель исполкома партии «Единая Россия» Челябинской области, депутат ЗСО Денис Моисеев.

Президент Федерации автомобильного спорта Челябинской области Владимир Денисенко считает, что новые поправки станут только раздражать водителей, автомобилисты, привыкая к новым правилам заработают десятки штрафов.

«Сейчас не штрафуют за превышение до 20 км/ч. И лично я считаю это разумным, ведь у водителя всегда должен быть адекватный запас скорости. На дороге нередки ситуации, когда нужно нажать на газ, чтобы не стать участником ДТП. И в эти моменты водитель не должен думать, что из-за превышения скорости ему „прилетит“ штраф», — считает президент Федерации автомобильного спорта Владимир Денисенко.

Сейчас в России по городу разрешено ездить со скоростью до 60 км/ч, по трассе 90 км/ч. Превышать скорость безнаказанно можно на 20 км/ч. За превышение скорости выше лимита — водителей штрафуют на сумму от 1000 до 5000 рублей.