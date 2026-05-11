В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии опасности хантавирусов для россиян

Ситуация в стране остается стабильной

В России отсутствуют риски распространения хантавирусных инфекций, способных передаваться от человека к человеку. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора после новостей о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius.

В ведомстве уточнили, что хантавирусы — это хорошо изученная группа природно-очаговых инфекций, источником которых являются грызуны. Человек может заразиться при вдыхании аэрозолей, которые выделяются с мочой, экскрементами и слюной инфицированных животных.

Хантавирусы могут вызывать у людей инфекцию в двух формах: геморрагической лихорадки с почечным синдромом и хантавирусного кардиопульмонального синдрома. Последний вызывает вариант «Андес», эта инфекция может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку, но встречается он только в Северной и Южной Америке.

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом широко распространена в мире, природные очаги есть в большинстве стран. В России также есть природные очаги этой инфекции, но циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию исключительно в виде лихорадки, которая от человека к человеку не передается. При этом вероятность того, что хантавирусы начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая»,— прокомментировали в ведомстве.

Там также уточнили, что в России случаи геморрагической лихорадки регистрируются ежегодно, однако за последние 25 лет наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.

«Сейчас эпидситуация в России стабильная и контролируемая. Специалисты мониторят инфицированность грызунов, оценивают активность природных очагов, организуют истребительные мероприятия. Кроме того, в стране имеются необходимые тесты для диагностики хантавирусных инфекций»,— добавили в Роспотребнадзоре.

Во избежание завоза хантавирусов, схожих с вариантом «Андес», на всех пунктах пропуска через госграницу работает усиленный санитарно-карантинный контроль.

Напомним, вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила семь случаев заражения вирусом, трое инфицированных скончались.