В роще посреди Челябинска начали менять деревья

Дикий лесопарк готовят к благоустройству

В Челябинске началась замена деревьев в Никольской роще — лесном массиве площадью около 45 га на границе Калининского и Тракторозаводского районов. В минувшие выходные там посадили 15 молодых сосен, а сейчас готовят ямы еще для девяти хвойных саженцев, сообщили сегодня, 24 апреля, в пресс-службе городской администрации.

Деревья в Никольской роще сажают для омоложения и оздоровления растительности. Ранее ИА «Первое областное» писало, что городские власти планируют снести в лесопарке 890 старых и больных деревьев, а вместо них посадить 519 новых, в том числе два десятка полноразмерных хвойных высотой не менее 3,5 метра.

В мэрии пояснили, что эти работы позволят планировать дальнейшее благоустройство территории рощи.

Озеленение стартовало и в других районах Челябинска. Так, на улицах 50-летия ВЛКСМ, Гагарина, Российской и на Копейском шоссе садят липы и рябины. По улице 40-летия Победы на участке от Комсомольского проспекта до улицы Салавата Юлаева в понедельник приступили к раскорчевке 20 пней, на месте которых появятся 23 лиственницы.