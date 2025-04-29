Порядок на кладбищах в родительский день поддерживают полицейские: 29 апреля они будут дежурить там до 10 часов вечера. Об этом сегодня было заявлено на аппаратном совещании в мэрии.
Проезд транспорта на погосты в родительский день закрыт.
Тем, кто пришел помянуть своих близких, выдают мусорные мешки, чтобы после уборки могил все ненужное оказалось на свалке. Позже мусор с погостов вывезут.
Кстати, кладбища города уже полностью обработаны от клещей.
Как безнаказанно уйти с работы в родительский день — в Трудовом кодексе не предусмотрен отдельный выходной на этот случай.