В родительский день на кладбищах Челябинска дежурят полицейские

Проезд машин на территорию запрещен

Порядок на кладбищах в родительский день поддерживают полицейские: 29 апреля они будут дежурить там до 10 часов вечера. Об этом сегодня было заявлено на аппаратном совещании в мэрии.

Проезд транспорта на погосты в родительский день закрыт.

Тем, кто пришел помянуть своих близких, выдают мусорные мешки, чтобы после уборки могил все ненужное оказалось на свалке. Позже мусор с погостов вывезут.

Кстати, кладбища города уже полностью обработаны от клещей.

Как безнаказанно уйти с работы в родительский день — в Трудовом кодексе не предусмотрен отдельный выходной на этот случай.