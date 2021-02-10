40 источников загрязнения реки Миасс нашли экологи в Челябинске

Минэко и Роспотребнадзор проводят проверку по сигналам общественников

Челябинские активисты обнаружили сбросы неизвестного происхождения в реке Миасс. Восемь точек, загрязняющих водную артерию областного центра, представили активисты одной из общественных организаций.

В ходе регулярных проверок специалисты Министерства экологии Челябинской области совместно с Росприроднадзором уже зафиксировали 40 ливневок или других стоков, которые загрязняют реку Миасс. В ведомстве пообещали провести проверку, которая покажет, не значатся ли в этом списке те самые, обнаруженные общественниками, восемь сливов.

Сегодня экоактивисты обнародовали видео, как их оборудование фиксирует вливание воды плюсовой температуры в реку Миасс по улицам Российской, Университетской Набережной, 8 Марта и другим. Министерство экологии области прокомментировало информацию.

«Имеются точки, где, например, попадает река Игуменка, идущая из специализированного коллектора. Также есть точки, по которым сбрасывается грунтовая вода в результате откачки из метрополитена. Что касается ливневой канализации, то сотрудники Министерства экологии неоднократно выходили на администрацию города с требованием разработки проекта и отвода ливневых стоков от реки или строительства очистных сооружений», — отмечает заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Он отметил, что Министерство экологии совместно с Росприроднадзором неоднократно проводили рейдовые мероприятия по береговой линии реки Миасс.

Министерство экологии принимает обращения — сотрудники проводят анализ, фиксируют нарушение, а затем направляют материалы в Росприроднадзор.