В региональном этапе конкурса «Учитель года 2023» победил педагог из Еманжелинска

Осенью этого года он будет бороться за лидерство в финале Всероссийского конкурса

В Челябинске завершился региональный этап конкурса «Учитель года». Абсолютным победителем проекта стал учитель биологии из школы № 16 Еманжелинского района Александр Карасев. Он представит Челябинскую область на Всероссийском конкурсе, который пройдет в сентябре—октябре 2023 года в подмосковной Гимназии имени Е. М. Примакова, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

В конкурсе работали две оценочные комиссии: профессиональное и общественное жюри. Дети, будучи представителями общественной комиссии, сделали свой выбор в пользу Александра Карасева и вручили ему приз в виде плюшевого пеликана. Решение профессионального жюри совпало с симпатиями детей.

«Когда я готовился к этому конкурсу, я посмотрел и удивился, что в его истории нет ни одного победителя — учителя биологии. И я подумал: „Было бы очень здорово нарушить эту традицию!“. Теперь пеликан есть и в нашей биологической семье», — поделился эмоциями победитель.

Теперь Александру Карасеву предстоит готовиться к Всероссийскому конкурсу, который пройдет осенью этого года. Финал пройдет в три тура, завершающий из которых пройдет в Москве.

В пятерку призеров регионального этапа конкурса «Учитель года 2023» вошли также учитель ОБЖ челябинского лицея № 11 Владимир Баклунин, учитель иностранных языков школы № 48 Копейска Евгения Барченкова, учитель истории и обществознания Рощинской школы Сосновского района Лидия Елисеева и учитель истории из магнитогорского многопрофильного лицея № 1 Иван Чернобривец.

В новой номинации «Наставник» победила директор школы № 16 Еманжелинска Наталья Шенкнехт. Она сможет побывать на форумах и семинарах федерального уровня, а взнос за участие оплатит Челябинская областная организация Общероссийского профсоюза образования.

В категории «Мой первый учитель» среди педагогов начальных классов лидером стала учитель из миасской школы № 4 Ольга Эйтинеер.