В районную больницу села Агаповка поступил новый рентгеновский аппарат

Современное оборудование позволит поставить точный диагноз

В районную больницу села Агаповка поступил новый стационарный рентгеновский аппарат в рамках программы «Модернизация первичного звена». Как отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, современное оборудование работает в трех режимах и благодаря высокому диагностическому качеству позволяет поставить точный диагноз.

Врач-рентгенолог районной больницы Любовь Подпятникова отмечает, что рентгеновский аппарат работает в режимах рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии, снимки получаются очень качественные, что дает возможность увидеть результаты исследования детальнее.

«Сократилось время описания снимка, раньше это занимало 20 минут, сейчас всего 10. Работать на таком — одно удовольствие»,— добавила врач.

Кроме того, в 2020—2021 годах в больнице появились новые автомобили: три «скорые» и две легковых машины.

Напомним, новое оборудование в рамках программы «Модернизация первичного звена» закупается во многие больницы Челябинской области. Так, в начале октября в Карталинскую районную больницу поступило сразу три новых рентген-аппарата, один из которых представляет собой телеуправляемый комплекс.

В больницы Сима и Аши в этом году также поступили современные рентгеновские аппараты.

В конце сентября новый телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс поступил и в районную больницу поселка Увельского района.