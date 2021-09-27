Районная больница в Бредах встречает новых врачей

Четыре доктора переехали на село по программе «Земский доктор»

Штат районной больницы в Бредах пополнили четыре специалиста: акушер-гинеколог и три хирурга. Все они переехали на село по программе «Земский доктор», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Больше месяца ведет прием в женской консультации высококлассный врач — акушер-гинеколог Алтынай Осконова. Доктор имеет большой практический опыт. Специалист много лет работала в Якутии. Чтобы добраться до пациента, ей порой приходилось преодолевать километры на вертолете или идти пешком по сугробам. Так что условия жизни в деревне ее не пугают.

Также с 17 сентября приступили к работе три хирурга на прием в поликлинику и стационар. Все приехали в Бреды с семьям.

«Мы понимаем, что наш район отдаленный, и мы особенно рады привлекать молодежь», — говорит исполняющая обязанности главного врача Брединской районной больницы Татьяна Пащенко.

Напомним, для привлечения медицинских кадров в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медицинские работники, переехавшие для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату — 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов; 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших на работу в удаленные и труднодоступные территории Челябинской области.