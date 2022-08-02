В районах Челябинской области провели ротацию начальников полиции

Генерал-лейтенант Михаил Скоков представил нового руководителя в Кунашакском районе

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу ОМВД России по Кунашакскому району нового руководителя — подполковника полиции Динара Низаметдинова. Ранее отдел возглавлял подполковник Руслан Саматов, его назначили начальником более крупного подразделения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Динар Низаметдинов до этого служил в отделе МВД России по Катав-Ивановскому району. Там он начинал трудиться милиционером охранно-конвойной службы изолятора временного содержания в 2003 году. Последние шесть лет Динар Низаметдинов служил исполняющим обязанности заместителя начальника полиции Катав-Ивановского ОМВД.

Подполковник полиции Руслан Саматов служил в должности начальника в Кунашакском районе с 2020 года, а теперь возглавил межмуниципальный отдел МВД «Троицкий».