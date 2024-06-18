В рамках «Иннопрома‑2024» Челябинская область презентует первую серийную модель робота‑манипулятора

Мероприятие пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге



Челябинская область традиционно примет участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Мероприятия выставки посетит официальная делегация региона во главе с губернатором Алексеем Текслером.



В рамках выставки регион продемонстрирует свой потенциал в приборо- и машиностроительном блоке, а также медицинское и нефтегазовое оборудование, электротехническую продукцию. Особое внимание будет уделено предприятиям, работающим в сфере производства радиотехнического оснащения и комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.

Одной из главных тем участия региона в выставке станет роботизация. Южноуральские предприятия презентуют робототехнические комплексы различного назначения, которые могут применяться в сферах образования, медицины, промышленности, освоения космоса, а также первую серийную модель промышленного робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900.

На коллективной экспозиции региона 25 предприятий и организаций продемонстрируют свои уникальные разработки: бесколлекторные и турбореактивные двигатели, комплекс дистанционного управления беспилотной техникой, противопожарное оборудование, металлообрабатывающее оборудование и монолитный осевой инструмент, датчики различного назначения и многое другое.