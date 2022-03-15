В работе Wildberries произошел крупный сбой

Жалобы на работу сервиса поступают второй день

В России второй день наблюдаются сбои в работе онлайн-ретейлера Wildberries. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, на 10 утра 15 марта было зафиксировано 2600 отчетов о сбоях в работе сервисов популярного маркетплейса.

«Уважаемые покупатели! В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается на официальной страничке Wildberries в соцсети.

Челябинцы жалуются, что в приложении невозможно отследить свой заказ.



«Просто заказ делаю, а он пропадает. Заказ делаю, оплачиваю сразу! А где он, заказ мой? Заказывала ребенку матрас», — пожаловалась челябинка Катя Игнатьева в соцсети.

Большинство пользователей (46%) жаловались на сбои в работе приложения, 43% испытывают трудности с отслеживанием заказа, 11% не могут воспользоваться веб-сайтом.