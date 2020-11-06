В пятницу южноуральские синоптики прогнозируют дожди

Температура воздуха днём по-прежнему будет плюсовой.

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Сегодня, 6 ноября, в Челябинской области ожидается пасмурная, но теплая погода. Подробнее рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается от 0 до +5 градусов. Днем потеплеет до +6, +11 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют от +1 до +3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +9, +11 градусов. Облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

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